Cagliari, rapinata titolare di un negozio di abbigliamento: maxi bottino da 50mila euro

La titolare di un negozio di abbigliamento è stata rapinata ieri in tarda serata a Cagliari. E' successo in via Venturi: i rapinatori hanno portato via l'incasso settimanale, in totale 50mila euro.







CAGLIARI - I malviventi sono andati sul sicuro. Ieri in tarda serata, in via Curtatone, hanno atteso una donna che rincasava. Lei, titolare di un negozio di abbigliamento in via Venturi, in macchina aveva l'incasso della settimana. Una cifra da capogiro: 50mila euro. La donna, stando alla ricostruzione dei carabinieri della stazione di Pirri, è stata avvicinata da due individui alla guida di un ciclomotore (indossavano caschi integrali) che, approfittando della manovra effettuata dalla donna per entrare nella propria abitazione, hanno aperto lo sportello dell’auto e si sono impossessati della borsa riposta sul pianale del lato passeggero. Poi sono fuggiti. All’interno della borsa c'erano il telefono cellulare della donna, le chiavi d’accesso del negozio e l'incasso settimanale.