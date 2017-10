Cagliari, un ponte ciclabile collegherà il lungomare Sant'Elia a Su Siccu - FOTOGALLERY

La giunta Zedda pochi giorni fa ha dato il via libera al progetto esecutivo de “Piano nazionale per le città – contratto di valorizzazione urbana del quartiere sant’elia – Riqualificazione del Padiglione Nervi – Ponte ciclopedonale sul canale di San Bartolomeo”. Il progetto prevede la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul Canale di San Bartolomeo, nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari, in particolare nella zona del Padiglione Nervi, per consentire di unire due segment del lungomare cagliaritano: l'area davanti al Padiglione Nervi ed il Lungomare Sant'Elia. Ecco le foto delle simulazioni.