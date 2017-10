Pitz'e Serra, 33enne scoperto con cocaina e hashish

Arresto nella notte a Quartu, zona Pitz'e Serra. I carabinieri intorno alla mezzanotte hanno arrestato P.S, 33enne di Villasimius con precedenti di polizia. Quest'ultimo dopo una perquisizione è stato trovato in possesso di una decina di grammi di cocaina, parzialmente suddivisa in dosi, una decina di grammi di hashish e materiale per il confezionamento. Attualmente si trova agli arresti domiciliari.