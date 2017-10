Cagliari, Bmw sbaglia manovra e finisce dentro una pescheria - FOTO

Curioso incidente questa mattina in via Sonnino a Cagliari. Una Bmw 320, guidata da un 70enne cagliaritano che stava facendo retromarcia per parcheggiare, ha sfondato la vetrina di una pescheria. I vetri antisfondamento sono andati letteralemente in frantumi finendo sulla macchina. Alcune schegge hanno colpito il titolare della pescheria, un cagliaritano di 28 anni, che è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Illeso il conducente dell'auto. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi.