Cagliari, rivoluzione 'porta a porta': apre centro informazioni

L'ufficio si trova in viale Ciusa 133, è dotato di un ampio parcheggio gratuito ed è facilmente raggiungibile con i bus del Ctm attraverso le linee M e 16.

Il Centro Informazioni è aperto al pubblico per tutte le informazioni sulle novità e sulle attività del nuovo appalto dei servizi integrati di igiene urbana e per le indicazioni sulle modalità di conferimento dei rifiuti. A partire dal momento della distribuzione dei kit per la raccolta porta a porta, diventerà anche punto di ritiro per chi non potrà essere in casa durante la consegna a domicilio. Sarà inoltre possibile segnalare eventuali disservizi.

Nelle prossime settimane saranno operativi anche 7 punti informativi distribuiti sul territorio cittadino. Resta attivo e operativo anche il numero verde 800 533 122, attraverso il quale è possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Il Centro Informazioni sarà aperto e a servizio degli utenti per sette anni, cioè per tutta la durata del nuovo appalto.