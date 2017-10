Gli tolgono la patente ma guida e provoca un incidente. Scooterista nei guai

Incidente stradale questo pomeriggio in viale Monastir, Cagliari, all'altezza di via Ticca. Uno scooter Honda Sh guidato da un 34enne cagliaritano ha tamponato una Peugeot 206 condotta da un 45enne di Torino. Il conducente della moto è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al Policlinico di Monserrato in codice giallo. Dagli accertamenti della polizia municipale è emerso che l'uomo era sprovvisto di patente in quanto revocata.