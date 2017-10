Cagliari, nella notte si aggirava per la Marina con una mannaia in mano

Un uomo di 37 anni è stato arrestato nella notte a Cagliari per porto abusivo d'arma, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga a fini di spaccio. Intorno alle 2 è stato fermato dai carabinieri mentre camminava nel quartiere Marina con in mano una mannaia di 30 centimetri. I militari sono riusciti a fermare l'uomo, senegalese regolarmente in Italia ma con precedenti con la giustizia, dopo un tentativo di fuga. Il 37enne ha cercato di opporre resistenza all'arresto sferrando calci e pugni contro i carabinieri.