Rapina alle poste di Genneruxi. Banditi incastrati dalle 'soffiate' dei cittadini

Tentata rapina alle poste di via Zagabria, nel quartiere di Genneruxi a Cagliari. Tre banditi finiscono in manette grazie alle segnalazioni dei cittadini che hanno allertato la polizia.







CAGLIARI - Gli Agenti della Squadra Volante della polizia di Cagliari hanno tratto in arresto tre uomini che intorno alle 11.30 avevano rapinato l'ufficio postale di via Zagabria, nel centralissimo quartiere di Genneruxi a Cagliari, armati di fucile e pistola. Gli arresti sono stati resi possibili grazie alla collaborazione della polizia con i cittadini: sono state le segnalazioni arrivate al centralino del 113, da parte di chi aveva visto i banditi entrare alle Poste, a dare una svolta nella ricerca dei malviventi.

Dopo l'allerta una volante della polizia è riuscita ad intercettare in via Palestrina un’auto (una Fiat Marea color amaranto) con a bordo tre uomini subito considerati sospetti. Iniziato l’inseguimento, nonostante l’intimazione dell’alt da parte della pattuglia il veicolo ha continuato la sua marcia. A questo punto gli agenti hanno affiancato il veicolo costringendo i banditi a bloccare la marcia. Contestualmente sono intervenuti altri tre equipaggi che, accerchiato il veicolo, hanno consentito di portare a termine l’operazione con il blocco dei tre che non hanno opposto resistenza. Perfettamente corrispondenti alla descrizione fornita dal cittadino al 113 uno di loro indossava ancora parzialmente un passamontagna e all’interno dell’abitacolo dell’auto sono state rinvenute le armi cariche e pronte all’uso (una pistola semiautomatica cal 7.65 addosso all’autista del veicolo ed un fucile a canne mozze modello 682 Gold Beretta), uno spray urticante, banconote di vario taglio, abiti (giubbini) e dei passamontagna.

Alle 12.15 i tre hanno varcato la soglia della Questura, tratti in arresto dagli uomini della Squadra Volante. Sono stati identificati per Walter Camba e Paolo Todde entrambi 56enni cagliaritani e Aldo Vacca 46enne sempre del capoluogo. Tutti e tre hanno diversi precedenti penali anche per reati dello stesso tipo, in particolare per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Dai primi accertamenti è stato possibile ricostruire la dinamica dei fatti: i tre rapinatori incappucciati e armati, sono entrati nell'ufficio postale e dopo aver minacciato direttore, dipendenti e clienti (una decina) si sono fatti consegnare i soldi, circa 1400 euro. Hanno poi dato fuoco alla vettura utilizzata per raggiungere l’ufficio postale (una Fiat Punto risultata rubata a Quartu Sant’Elena lo scorso fine settimana) salendo su un’altra auto (la Fiat Marea risultata anch’essa rubata a Elmas negli scorsi giorni) a bordo della quale sono poi stati fermati in viale Marconi. Dalle successive verifiche è emerso che la fuga sarebbe dovuta proseguire su una macchina “pulita” una Nissan Micra di colore rosso regolarmente parcheggiata in via Varsavia.