Rissa in via Campania a Cagliari. Studente ricoverato in coma al Brotzu

Rissa all'alba in via Campania a Cagliari. Intorno alle 6.30 una discussione cominciata di fronte al Bar Giardino è sfociata in un'aggressione. Coinvolti due gruppi di ragazzi, uno composto da 5 italiani un altro formato da 4 ragazzi tra i quali uno di nazionalità israeliana. Quest'ultimo ha avuto la peggio: ora è in coma.







CAGLIARI - Uno studente israeliano è stato ricoverato stamani intorno alle 7, in coma e in prognosi riservata, per un pugno ricevuto al volto nel corso di una rissa scoppiata vicino alla Casa dello studente di Cagliari. Intorno alle 6,30 circa, cinque cagliaritani hanno aggredito con calci e pugni 4 giovani studenti, tre nuoresi e un israeliano, all'esterno del bar "Giardino", di via Campania, per poi dileguarsi nelle vie limitrofe. La lite è scoppiata a seguito di una discussione per cause in corso accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cagliari, ma sembrano ragioni di futile natura.

Il ragazzo israeliano, domiciliato da tempo alla Casa dello Studente, ha ricevuto un pugno al volto ed è caduto a terra battendo violentemente la testa sull'asfalto. Soccorso dai carabinieri e dai sanitari del 118, è stato portato all'ospedale "Brotzu", dove tuttora si trova ricoverato in stato di coma per "trauma facciale - cranico", in prognosi riservata. Gli altri ragazzi che hanno subito lievi ferite, allo stato attuale, sono stati visitati e sottoposti a cure mediche del caso. Le indagini sono condotte dai Carabinieri di Cagliari-S.Avendrace e dal Nucleo operativo della Compagnia e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari.

I carabinieri hanno avviato le indagini e arrestato, per lesioni personali aggravate, M.D, cagliaritano di 23 anni con precedenti. Sarebbe stato lui a colpire lo studente ora in coma.