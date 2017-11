Lite a bordo del traghetto. Coinvolti due membri dell'equipaggio e un passeggero

Lite a bordo del traghetto Sharden (Tirrenia) sulla tratta Genova – Porto Torres. E' avvenuta questa mattina, coinvolti due membri dell’equipaggio ed un passeggero. All'arrivo della nave in porto è intervenuto il personale della guardia costiera, carabinieri e 118. Un membro dell’equipaggio è stato trasportato presso il Pronto Soccorso “Santissima Annunziata” di Sassari per accertamenti. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso.