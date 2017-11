Sestu, incidente coinvolge tre veicoli sulla Ss 131. Traffico deviato

A causa di un incidente, la strada statale 131 'Carlo Felice' è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Cagliari, nel territorio comunale di Sestu. L'incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto tre veicoli. Il traffico è stato deviato sulla strada complanare al km 14,100 per rientrare sulla statale al km 13,800.