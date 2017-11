Cercano di rubare uno scooter in via Baylle, due arresti

Due arresti per il tentato furto di uno scooter a Cagliari. Domenica sera la polizia ha fermato in via Roma due ragazzi senegalesi, entrambi con precedenti, che poco prima avevano rubato uno scooter in via Baylle nel quartiere della Marina. Dopo essere stati scoperti i due si sono dati alla fuga ma inutilmente. Era presente anche un terzo complice che è riuscito a fuggire.