Carbonia, in piazza Ciusa il camper della polizia per aiutare chi ha subito violenza

Prosegue la campagna informativa della polizia "Progetto Camper" contro la violenza di genere. L’Ufficio Mobile nella giornata di domani venerdì 3 novembre, sarà presente in Piazza Ciusa nella città di Carbonia presso il Mercato Civico di Carbonia, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. A bordo del camper, come di consueto, l’equipe multidisciplinare formata da operatori della Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine, dell’Ufficio Denunce e dell’Ufficio Sanitario e esponenti dei Centri Antiviolenza con le quali la Questura di Cagliari collabora da tempo per fornire supporto a donne vittime di violenza.