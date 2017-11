Rimane ricoverato lo studente pestato a Cagliari

E' ancora ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari lo studente israeliano di 26 anni colpito con un pugno mercoledì mattina davanti a un bar in via Campania.







CAGLIARI - Si trova ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata, lo studente israeliano che mercoledì mattina intorno alle 6.30 è stato aggredito mentre si trovava in un bar di via Campania assieme ad altri tre amici. Il giovane, colpito con un pugno da un 23enne di Mulinu Becciu (M.D), ha battuto la testa per terra perdendo i sensi. Dopo essere stato soccorso dal 118 è stato ricoverato, in coma, all'Ospedale Brotzu dove si trova anche adesso.

Il suo aggressore, arrestato nella giornata di ieri dai carabinieri, è stato anche denunciato per guida senza patente dai carabinieri che la sera di martedì l'avevano sorpreso, alle 22. 45 circa, alla guida di una vettura di un'altra persona. Era senza patente perchè mai conseguita.