Assemini, dopo il ritrovamento mistero su Giovanna Piras. L'autopsia chiarirà le cause della morte

E' stato ritrovato in un terreno in via Coghe ad Assemini il cadavere di Giovanna Piras la donna scomparsa nel gennaio 2014. La risposta alle domande sulla morte arriverà dall'autopsia.







ASSEMINI - Il corpo di Giovanna Piras è stato ritrovato giovedì sera tra le 18 e le 21 da una coppia che stava facendo una passeggiata in campagna non lontano dal centro abitato. Il corpo è stato notato vicino a un cespuglio, tra l'erba alta e adagiato dietro una catasta di manufatti in legno, all'interno di un terreno privato.

Attualmente non si hanno certezze sulle cause della morte. Il corpo di Giovanna Piras è stato trovato in stato quasi scheletrico, addosso aveva gli abiti che indossava l'ultima volta che è stata vista. Accanto ai resti sono state trovate diverse boccette presumibilmente contenenti farmaci ma sarà l'autopsia che sarà effettuata al Policlinico di Monserrato a dare ulteriori elementi.