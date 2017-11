Cagliari, i commercianti si organizzano per animare via Alghero

La maggior parte dei commercianti di via Alghero fa quadrato attorno all'obbiettivo di creare animazione in una delle principali strade cagliaritane dello shopping, sposando l'evento di sabato 4 novembre.







Per tutta la giornata le vetrine saranno addobbate con il Tricolore. C'è chi è pronto a esporre una bandiera, o a "colorare" le vetrine di verde, bianco e rosso, con festoni o con qualche capo di abbigliamento. "Pieno spazio alla fantasia", come si può leggere nell'evento promosso, tramite Facebook, dalla pagina "Via Alghero, dal passato al futuro".

E, per via Alghero, c'è una novità. "Nelle prossime settimane sarà definita e annunciata la struttura organizzativa della nuova associazione dei commercianti di via Alghero e delle strade limitrofe. Quello di sabato 4 novembre è solo il primo di una serie di eventi, per dimostrare che una delle storiche vie di Cagliari è viva. I negozianti sono pronti a confrontarsi con chiunque voglia proporre idee e progetti per via Alghero, dal Comune stesso ai privati, per affrontare le nuove sfide riguardanti il commercio di vicinato".