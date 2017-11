Arrampicatori francesi bloccati sulle falesie di Cala Gonone salvati nella notte

Si è concluso a tarda serata, giovedì, da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna un intervento di recupero di due arrampicatori francesi in difficoltà nelle falesie di Cala Gonone, nel territorio comunale di Dorgali. Il ragazzo, R.V. e la ragazza C. P. rispettivamente di 28 e 29 anni, entrambi di nazionalità francese, mentre si trovavano nella falesia denominata Millennium, in Località Biddiriscottai, durante la progressione sulla via di arrampicata ‘Innocenti deviazioni’, sono rimasti bloccati su una delle 5 soste a causa dell’impossibilità di recuperare la corda rimasta bloccata, probabilmente su uno spuntone di roccia. Impossibilitati a proseguire l’arrampicata o calarsi a terra, hanno dovuto attivare i soccorsi. Allertata dalla Stazione dei Carabinieri di Siniscola intorno alle 18, la Centrale Operativa del soccorso alpino della Sardegna ha provveduto ad attivare immediatamente i suoi tecnici della Stazioni di Nuoro, che son partiti per raggiungere la località indicata e fornire soccorso ai due arrampicatori.

La squadra del Soccorso Alpino, dopo averli raggiunti dal basso sulla stessa via di arrampicata attraverso la progressione con tecniche alpinistiche, ha provveduto a metterli in sicurezza e calarli alla base della falesia. L’intervento si è concluso intorno alle 20:00.