Certificati digitali, Cagliari al top in Italia

L'Italia dei certificati digitali viaggia a due velocità. Da una parte il Sud, dall'altra il Nord. Ma in questa divisione Cagliari rappresenta l'eccezione.







A rivelarlo è un articolo pubblicato dal quotidiano La Repubblica che cita l'amministrazione del Capoluogo sardo come una tra le più virtuose d'Italia. Di cosa si parla esattamente? Del livello di digitalizzazione nel rilascio dei certificati anagrafici: dovrebbe avvenire online e attraverso lo Spid (l'identità elettronica) secondo quanto stabilito dall'agenda digitale italiana ma i fatti dicono che diverse città non sono al passo, Napoli e Palermo ad esempio. Cagliari invece ha il 39% dei certificati rilasciati online e gareggia assieme a città come Torino (55%), Milano (54%), Firenze (45%).