Incidente in viale Marconi, investe una donna sulle strisce pedonali

Incidente stradale nel primo pomeriggio in viale Marconi. Una moto guidata da un 59enne di Quartu Sant'Elena mentre passava in viale Marconi, a causa di una perdita di controllo, č caduta sull'asfalto all'altezza della via Vienna travolgendo un pedone che attraversava la strada sulle pedonali spingendo una bicicletta. Si tratta di una donna 51enne di Cagliari, č stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.