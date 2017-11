"Cervelli: facciamoli parlare prima che fuggano". Incontro all'ex Manifattura Tabacchi

Il dramma della fuga dei cervelli colpisce da decenni la Sardegna e dell'argomento si discute attraverso ricerche, statistiche, analisi demoscopiche, pareri di esperti. L'evento intende ribaltare la prospettiva dell'analisi dando la parola ai veri protagonisti della questione: i giovani. Nell'incontro verranno riuniti potenziali futuri imprenditori, professionisti, artisti, atleti, consulenti di età compresa tra i 14 e 25 anni che si confronteranno sulle loro aspettative, sulle condizioni alle quali vorrebbero restare e su cosa eventualmente li spingerebbe a lasciare la Sardegna. Al confronto prenderanno parte inoltre genitori, educatori e giovani o meno giovani che hanno compiuto il percorso inverso e sono ritornati nell'Isola.



L'evento sarà articolato in tre fasi: nella prima verranno presentati i dati sulla situazione della fuga dei cervelli con un breve video introduttivo; Nella seconda i partecipanti, divisi per gruppi di lavoro di 10/20 persone, si confronteranno sull'argomento partendo da differenti spunti iniziali; Nella terza parte, ci sarà la restituzione del lavoro dei gruppi in sessione plenaria, con le conclusioni di ciascun gruppo.



Il Comitato Associazioni Sarde per la Mobilità Internazionale è un raggruppamento di organizzazioni operanti in Sardegna negli ambiti della mobilità culturale, dell'educazione non formale, della progettazione europea e delle politiche giovanili. Al comitato, il cui portavoce è Luca Frongia, aderiscono Acli della Provincia di Cagliari, AEGEE Cagliari, Associazione ABìCì, Associazione Culturale Malik, Associazione Interculturale NUR, Associazione Studenti per la Città, ESN Cagliari, IPSIA Sardegna, Mine Vaganti NGO, MV International, Sulcis Youth, TDM 2000 International, TDM 2000, YouSardinia.



La partecipazione è libera e aperta a tutti. Chi volesse prendere parte ai gruppi di lavoro può compilare il link di iscrizione al seguente indirizzo: https://goo.gl/forms/JzEsU5ZAyiogNu952