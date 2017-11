Sassari, uova contro il portone della chiesa di San Sisto durante la messa

E' successo venerdì sera. La denuncia arriva dal consigliere di Forza Italia Manuel Alivesi. Al momento dell’atto vandalico era in corso la messa pomeridiana, alla quale partecipano numerosi fedeli, residenti nel quartiere ed anche storici affezionati alla chiesa. "Purtroppo residenti e frequentatori della Città Antica continuano a segnalare fatti e vicende che riportano sempre piu frequenti atti di violenza o piu semplici atti di teppismo - afferma Alivesi - che non fanno altro che incrementare la già scarsa percezione di sicurezza nel centro. Una delle principali cause di tali atti di teppismo è senz’altro la mancanza di una adeguata illuminazione cittadina".