"Ringhiere e muretti crollati, pericoli per chi passeggia al Terrapieno"

"I pericoli - afferma - sono presenti in più punti della passeggiata a causa della cadute di alcune barriere che separano la stessa passeggiata dallo strapiombo con la via San Saturnino. A causa di una grossa perdita della tubatura dell’impianto di irrigazione delle aiuole si è verificato il crollo ulteriore di ringhiere e muretti. A ciò si aggiunga che diverse lastre che compongono la pavimentazione della passeggiata sono saltate in più punti, creando non pochi disagi in particolare ai passeggini per neonati e alle carrozzelle per i portatori di handicap".