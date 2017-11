Cagliari, contributi per morosità incolpevole: le domande entro il 30 gennaio

La scadenza per presentare apposita istanza, da parte degli inquilini con contratto di locazione di unità immobiliare a uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto con citazione in giudizio avvenuto nel corso del 2017 e in possesso dei requisiti previsti dal bando, è stata fissata per il 30 gennaio 2018.

Per coloro che, invece, abbiano una citazione in giudizio emessa prima del 15 ottobre 2017, il termine è stato fissato al 15 novembre. I contributi sono concessi con la specifica destinazione di sanare la morosità incolpevole.

Le istanze relative all'assegnazione dei contributi, devono essere presentate dagli aventi titolo, secondo il modello allegato al bando e complete degli allegati richiesti, all'Assessorato alle Politiche Sociali e Salute del Comune di Cagliari – Piazza De Gasperi n.2 – 09125 Cagliari.