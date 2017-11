Cagliari, 82enne investito sulle strisce pedonali. E' grave

Un pedone è stato investito questa mattina in via Is Mirrionis, a Cagliari, all’altezza dell’ingresso del vecchio pronto soccorso del Santissima Trinità. Un veicolo Ducati Free Duck guidato da una 57enne residente nel nuorese ha investito un pedone 82enne residente a Cagliari che attraversava sulle strisce pedonali. Il pedone è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso con assegnato codice rosso. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge ha proceduto al sequestro penale del veicolo ed al ritiro della patente alla conducente.