Incidente sulla Sulcitana, scontro tra due auto: tre feriti

Incidente stradale questa mattina nella Ss 195 all'altezza del km 5, in direzione di Cagliari. Una Peugeot 107, guidata da una 35enne di Capoterra, ha urtato violentemente una citroen C2 nella quale alla guida c'era ragazzo di 19 anni, anche lui di Capoterra. I due sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo al Santissima Trinità mentre un passeggero della C2, un ragazzo di 18 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Brotzu. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge e per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.