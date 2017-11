Quartucciu. Ruba al supermercato, arrestato al Carrefour

Intorno alle 17 di domenica, a Quartucciu, presso il centro commerciale Le Vele, i carabinieri hanno tratto in arresto per furto aggravato un 41enne di Selargius già noto alla giustizia. L'uomo poco prima era stato bloccato dagli addetti alla vigilanza all'uscita del supermercato Carrefour, dopo avere occultato all'interno di un fustino di detersivo merce varia per un valore di circa 140 euro.