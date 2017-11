Cagliari, ruba abiti in un negozio di via Dante: arrestata

Ha cercato di rubare abiti per un valore di 240 euro dal negozio Ovs in via Dante a Cagliari. Per questo una donna di 49 anni, D.L, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata dalla polizia. Il fatto risale a domenica mattina: la donna, dopo aver cercato di superare le casse senza pagare la merce è stata fermata dagli addetti alla sicurezza. Successivamente c'è stato l'intervento della polizia.