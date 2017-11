Registro tumori, il comitato Sa Luxi chiede chiarezza

Il Comitato Sa Luxi chiede di fare chiarezza sull'istituzione del Registro Tumori in Sardegna. "Abbiamo appreso da una precisazione della Regione che è stata istituita la Commissione tecnico scientifica anche per il sud Sardegna e si è individuato un referente per il registro tumori. La notizia diffusa ieri sera nel telegiornale della Rai-Tgr non indica il nome del referente né i componenti della Commissione".







"Il nostro Comitato - si legge in una nota - esprime perplessità su questo ennesimo annuncio dell'effettivo funzionamento del registro regionale dei tumori. Dal 14 giugno 2015 a ieri sono passati quasi due anni in cui l'assessore Arru ha preso tempo con numerosi balzelli burocratici in Giunta e Consiglio regionale e al Garante della privacy. Se è stato effettivamente nominato un referente vogliamo sapere chi sia e con quale atto normativo sia stato scelto. Al momento non sono stati pubblicati decreti del presidente della Regione o dell'assessore della Sanità che prevedono il conferimento di questi prestigiosi incarichi per la salute dei cittadini".