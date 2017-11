Apre il primo 'cat cafè' di Cagliari

Domenica 19 Novembre 2017, a partire dalle ore 17.00, apre a Cagliari in via San Giacomo 42, nel quartiere Villanova, il primo Cat Cafè della Sardegna.

Il locale nasce per iniziativa di Cristina, una venticinquenne cagliaritana, che già ai tempi della scuola (ha frequentato l’istituto Alberghiero Gramsci di Monserrato) sognava di unire il suo amore per i gatti alla professione della sua vita. Grazie al programma Garanzia Giovani, portato avanti presso l’Agenzia Formativa Isfop con l’affiancamento del tutor Roberta Desogus, sfociato in un finanziamento con Microcredito Regionale, il sogno è diventato realtà.

"I protagonisti - è scritto in una nota - saranno i 5 gatti (Hope, Iris, Oliver, Carlotta e Bunny), adottati tramite volontarie che li hanno salvati dalla strada e dopo cure amorevoli ce li hanno affidati, perché potessero vivere in un ambiente sicuro e pieno d’amore. Ora, grazie anche all’intervento e all’aiuto di una Veterinaria Comportamentalista, che ha facilitato il loro inserimento, aspettano gli ospiti amanti dei gatti per giocare con loro, farsi coccolare e tenerli compagnia in piena libertà e secondo uno specifico regolamento. Oltre alla preziosa Cat-Therapy, godibile in un ambiente riservato che è stato arredato, assecondando anche le esigenze degli amici felini (separato dalla zona preparazioni e somministrazioni al bancone), il locale offre un’ampia scelta di Caffetteria, Bakery, Drinks e gustosi Snack dolci e salati, con il servizio di Bookcrossing e di Wifi gratuito".