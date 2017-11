Asfalto viscido, si scontrano tre auto

Incidente questa mattina all'ingresso di Cagliari. Coinvolte tre auto, nessun ferito. Stando alla ricostruzione della polizia municipale una Meriva guidata da un 20enne di Sarroch nel percorrere la bretella di uscita per via Po dalla SS 195 rac in direzione S.Avendrace, in una curva forse a causa dell' asfalto bagnato ha perso il controllo della macchina urtando il guard rail andando poi ad invadere la corsia opposta. Qui ha urtato frontalmente contro due veicoli che procedevano in senso contrario.