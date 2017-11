Cagliari, ragazzo investito da un fuoristrada. È grave

Un ragazzo è stato investito questa sera a Cagliari in via Campania all'altezza della via Mattei. Un 71enne cagliaritano alla guida della sua Land Rover ha investito un 26enne di Suelli che attraversava la strada sulle strisce pedonali. Dopo l'impatto il ragazzo è caduto a dieci metri dall'auto restando ferito. Soccorso da un'ambulanza del 118 è stato trasportato all'ospedale Marino con assegnato codice rosso. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.