Forzano la porta del supermercato, due in manette a Sinnai

Due persone in arresto per tentato furto aggravato. Nella notte a Sinnai sono finiti in manette A.A 32enne E S.C di 34 anni entrambi del paese. I due poco prima erano stati sorpresi dai militari mentre con degli arnesi da scasso, successivamente sequestrati, tentavano di forzare la porta d'ingresso del supermercato Crai in via Asuni.