Ballerina russa trovata morta a Quartu. Svolta nelle indagini, c'è un indagato

Svolta nelle indagini sulla morte di Liudmila Volkova, la ballerina russa che lo scorso 15 agosto era stata trovata morta in un'abitazione di Pitz'e Serra a Quartu.







Oggi i carabinieri hanno denunciato per false dichiarazioni un giovane sardo. E' accusato di aver detto il falso davati alle richieste di informazioni dei carabinieri sul decesso della balleria. Le indagini hanno, al momento, permesso di appurare come dietro alla morte accidentale della giovane russa ci sarebbe un reato inquadrato dal codice penale come delitto doloso. La morte della donna ballerina era stata associata a un'overdorse, le indagini proseguono.