Rapina con l'ascia al supermarket, paura a Carbonia

Momenti di paura intorno alle 19.30 di martedì al supermercato Lidl di Carbonia dove un uomo armato di un'ascia ha fatto irruzione per una rapina. E' riuscito a farsi consegnare l'incasso della giornata per poi fuggire a piedi. Immediate le ricerche dei carabinieri che intorno alle 22 sono riusciti a rintracciare il presunto autore della rapina: si tratta di un giovane 24enne del posto già in cura per problemi legati alla tossicodipendenza. E' stato trattenuto in caserma poi denunciato.