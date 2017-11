Non frequenta più la scuola ma spaccia droga agli studenti. Pula, fermato 17enne

Un ragazzo di 17 anni arrestato per spaccio di droga. E' stato fermato martedì all'ora di pranzo, erano le 13.30 orario di uscita degli alunni dalle scuole, di fronte all'istituto alberghiero Azuni di Pula. Il ragazzo, che non frequenta più la scuola, è stato perquisito dai carabinieri che avevano notato i suoi atteggiamenti sospetti. Da una perquisizione personale è stato trovato in possesso di qualche grammo di hashish e mille euro in banconote di piccolo taglio. In casa invece aveva cento grammi di hashish, tracce di marijuana e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane è stato condotto nel carcere minorile di Quartucciu.