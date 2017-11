Rapporti sessuali con 14enne. In manette un cagliaritano di 46 anni

La polizia ha arrestato un 46enne cagliaritano. L’uomo è indagato per aver compiuto, all’interno della propria abitazione, in modo continuato, atti sessuali e aver avuto rapporti sessuali con una giovane ragazza, minore dei 14 anni. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione degli operatori socio sanitari alla fine del 2015, dopo la divulgazione di alcune immagini nell’ambiente ristretto delle amicizie della ragazzina, che ritraevano quest’ultima e l’uomo coinvolti in chiari atteggiamenti sessuali. Dopo l’esecuzione, del provvedimento di custodia cautelare, l’uomo è stato trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il prosieguo del procedimento.