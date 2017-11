Piazza delle Aquile, lavori in ritardo e vandali puntuali - FOTONOTIZIA

Non sono ancora partiti i lavori conclusivi in piazza delle Aquile a Pirri ma puntuali sono arrivati i vandali.







Nella fotonotizia di oggi ecco i pannelli in vetri posizionati nella piazza durante la prima parte dei lavori di riqualificazione avviati dal Comune di Cagliari. Peccato però che i pannelli siano stati distrutti da qualcuno. L'ultima parte dei lavori, stando agli annunci, sarebbe dovuta già partire a ottobre, ma così non è stato. La piazza in passato era già stata presa di mira dai vandali e ora in attesa delle telecamere, anche queste annunciate, i danni continuano.