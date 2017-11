Pesca abusiva, sequestrati 1500 ricci

L’ attività della Guardi Costiera, iniziata fin dalle prime ore del mattino con l’impiego di due unità navali, ha portato al sequestro di 3 ceste di ricci di mare (circa 1500 esemplari) che erano stati pescati negli specchi acquei antistanti la località di Frutti d’Oro del Comune di Capoterra, in violazione della normativa di settore.

Ai contravventori, un pescatore quartese e uno cagliaritano che erano intenti ad esercitare la pesca subacquea utilizzando come “barca appoggio” un’unità da diporto, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 2000 euro. I ricci, ancora vivi, sono stati posti sotto sequestro e rigettati in mare da un mezzo nautico della Guardia Costiera.