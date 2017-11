Rapina a mano armata: tre arresti. Sequestrati anche cinque chili di droga

Nelle prime ore di oggi, nei comuni di Selegas, Suelli e San Sperate i Carabinieri della Compagnia di Dolianova sono stati impegnati nell’esecuzione di 3 ordinanze di custodia cautelare ( 2 in carcere e 1 ai domiciliari) nei confronti di altrettanti responsabili della tentata rapina a mano armata avvenuta il 17 agosto 2015 sulla statale 128 ai danni di un imprenditore di Ortacesus, nella cui circostanza rimase ferito da un colpo d’arma da fuoco esploso.







Le indagini in particolare si sono concentrate sul 38enne Michele Atzeni, sul 28enne Paolo Cannas e sul 39enne Giuliano Massa, tutti e tre originari di Suelli e con precedenti penali per reati contro il patrimonio, oltre alla detenzione di armi clandestine per il solo Atzeni. L’insieme degli elementi investigativi raccolti, corroborati da quelli di natura tecnica avrebbe permesso di trovare gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Cannas e Atzeni i quali avrebbero coinvolto nella progettazione ed esecuzione della loro attività criminosa Massa.

Fondamentale ai fini investigativi è stato il reperimento dell’arma usata nella tentata rapina la quale, comparata al bossolo repertato nel corso del sopralluogo fatto nelle immediatezze della rapina, è risultata essere la medesima utilizzata nel tentativo di rapina. I malviventi si erano portati fino a Santa Teresa di Gallura per disfarsi della pistola ma questo non è stato sufficiente per eludere l’attività investigativa dei militari.

Nell’operazione sono stati impegnati complessivi 30 uomini della Compagni di Dolianova che supportati dai colleghi della Compagnia di Iglesias e da una unità cinofila del Comando provinciale di Cagliari nelle successive perquisizioni hanno rinvenuto anche 5 chili di marijuana ed una pistola scaccia cani parzialmente modificata.