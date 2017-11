Belvedere di Monte Urpinu, per dieci anni sarà un parco avventura

E' già stata fatta una manifestazione di interesse, il prossimo passo sarà la conclusione di una procedura negoziata per affidare l'area sopra il belvedere di Monte Urpinu a Cagliari. Quella che un tempo era una discoteca, e ora è una struttura abbandonata, diventerà un parco avventura.







Il Comune di Cagliari l'aveva già deciso nei mesi scorsi con una decisione della giunta Zedda e ora, dopo una manifestazione di interesse, dagli uffici è stato dato il via libera alla procedura negoziata tra le imprese che hanno presentato domanda. Le offerte per il canone di concessione partiranno da 11mila 627,52 euro per un totale decennale di 116mila euro.