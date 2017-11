Sinnai, 16enne arrestato per spaccio di droga

Nella tarda serata di ieri a Sinnai i carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un minorenne di 16 anni del posto, trovato in possesso di 23 dosi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Al termine delle formalitÓ di rito, Ŕ stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.