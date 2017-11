"A Cagliari servono più alberi e più cura del verde pubblico"

Più verde pubblico in città. E' la richiesta fatta dagli ambientalisti del Gruppo d'Intervento Giuridico che ha inoltrato una richiesta per l'attuazione della legge 14 del 2013 a diversi capoluoghi di Regione. "Da Cagliari non abbiamo avuto nessuna risposta".







"Gli alberi a Cagliari - scrive l'associazione ambientalista Gruppo d'Intervento Giuridico - non godono di grande considerazione, così come in tante altre città italiane, nonostante diano un fondamentale contributo alla stessa vita delle aree urbane. Si capitozzano e si tagliano senza problemi, anche per futili motivi. Nei giorni scorsi è accaduto in via Messina, dove tre alberi, fra cui un maestoso e sanissimo Fico, sono stati fatti fuori perché disturbavano i passanti (e il progetto immobiliare prossimo venturo). Ma è accaduto anche in Via Bacaredda, lungo il muro di cinta dell'ex mobilificio Cao, anch'esso destinato alla solita speculazione edilizia, dove sei alberi sono stati eliminati per far posto al parco-giochi itinerante Matherland. Alberi, stessi giorni, medesimo destino - commenta l'associazione -, in una città che ottusamente non capisce la loro importanza".

Secondo gli ambientalisti la città sarebbe in ritardo su diversi aspetti: "Un Piano del Verde urbano ormai datato e mai approvato definitivamente, assenza di un regolamento per il verde urbano (pubblico e privato), piccolo cabotaggio nella gestione del verde pubblico, pur in presenza di parchi in città (M. Urpinu, Monte Claro, S. Michele) e di aree di grande importanza naturalistica (Molentargius-Saline, S. Gilla, Sella del Diavolo). Grandi ritardi nella politica del verde urbano, insomma, nonostante la ricchezza ambientale della città".

L'associazione ha inoltrato una specifica istanza inoltrata (6 maggio 2017) ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e Provincia autonoma per l'attuazione delle previsioni della legge 14 gennaio 2013, n. 10 sull'incremento del verde pubblico e privato nelle città. "Da Cagliari nessuna risposta. Silenzio rotto solo dal rumore delle motoseghe".