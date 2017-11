Hashish, 17enne arrestato a Barrali

Nella scorsa notte a Barrali, i carabinieri hanno tratto in arresto un 17enne del posto perché trovato in possesso di 8 involucri di hashish, per un totale di 40grammi, nascosti all'interno del proprio borsello. Il giovane é stato accompagnato presso il "centro di prima accoglienza" di Quartucciu, come disposto dall'autorità giudiziaria per i minori, in attesa che si svolga il processo.