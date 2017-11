Mancata precedenza, auto contro moto in viale Trento. Centauro in codice rosso

Incidente stradale in serata nel viale Trento a Cagliari. Una Mercedes ML 25, guidata da un 44enne cagliaritano, all'incrocio tra viale Trento e la via C.Battisti, si è scontrata, per non aver rispettato una precedenza, con una moto Yamaha MT03 650, condotta da un 49enne cagliaritano. Quest'ultimo è stato soccorso dal 118 e trasportato, con assegnato codice rosso, all'ospedale "Brotzu". Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.