Black Friday, è caccia agli acquisti anche in Sardegna. Le regole d'oro per evitare fregature

Anche in Sardegna scatta la corsa all’affare. Aumentano i negozi e le catene che venerdì proporranno sconti speciali, ma il Codacons avverte: attenti alle fregature, ecco come tutelarsi.







CAGLIARI - Anche in Sardegna scatterà venerdì la corsa all’affare in occasione del “Black Friday”, giornata in cui i consumatori potranno godere di sconti e promozioni presso molti esercizi commerciali e attraverso le vendite online.

Aumentano i negozi, le catene e i centri commerciali della regione che quest’anno hanno aderito al “Black Friday” e che quindi, a partire da venerdì, applicheranno sconti straordinari sui prezzi – spiega il Codacons – Una occasione sia per i consumatori, che potranno acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi ribassati e iniziare a fare i regali di Natale, sia per il settore del commercio, che vedrà aumentare il giro d’affari dopo anni di crisi e di vendite al ribasso.

L’organizzazione dei consumatori, tuttavia, mette in guarda i cittadini della Sardegna da possibili truffe, raggiri e fregature in occasione del Black Friday. L’associazione ha stilato in proposito un decalogo con i consigli utili ai consumatori, specie per chi deciderà di fare compere sul web: