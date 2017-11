Cagliari, disservizi nel numero verde per il ritiro degli ingombranti

Possibile temporanea interruzione del servizio numero verde per il ritiro dei rifiuti ingombranti a Cagliari. Per alcune ore a partire dalle ore 14.







Il numero verde per il ritiro dei rifiuti ingombranti (800 533 122) potrebbe subire per alcune ore un temporaneo disservizio, a causa di interventi per il potenziamento delle linee telefoniche, a partire dalle ore 14 di giovedì 23 novembre.

L'Amministrazione comunale si scusa per gli eventuali disagi e ricorda che è sempre possibile richiedere il servizio recandosi al Centro Informazioni in viale Ciusa 133.