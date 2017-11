Tragedia a Carbonia, ragazza muore soffocata dal cibo

I carabinieri di Carbonia stamani sono intervenuti in città per il decesso improvviso di una ragazza 25enne residente nella città mineraria. La morte sarebbe riconducibile a soffocamento mentre mangiava. Al momento i carabinieri hanno escluso altre cause, tanto che non è stata disposta l'autopsia e la salma è stata affidata ai familiari. (Adnkronos)