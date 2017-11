Invasione di campo dopo Spal-Cagliari, Daspo per due tifosi rossoblù

In occasione dell’incontro Spal-Cagliari disputato lo scorso 17 settembre allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, il questore di Ferrara ha proceduto all’adozione di due provvedimenti di Daspo a carico di due cagliaritani, che si sono resi responsabili di comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica.

Al termine della partita alcuni tifosi cagliaritani si sono attaccati alla recinzione che delimita il settore ospiti dal terreno di gioco. Due di questi, nonostante la presenza degli stewards, hanno scavalcato il parapetto invadendo il terreno di gioco e raggiungendo alcuni giocatori del Cagliari per farsi consegnare le magliette.

I provvedimenti sono stati emessi per la durata di cinque anni a carico di uno dei due, il quale risultava già destinatario di Daspo emesso dalla Questura di Cagliari nel 2013. Lo stesso dovrà recarsi presso la Questura di Cagliari tutti i giorni in cui si disputano partite a cui partecipi la squadra del Cagliari (all’inizio del primo e del secondo tempo). A carico del secondo individuo il provvedimento è stato emesso per un anno.