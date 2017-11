Perde il controllo della moto e finisce a terra, gravissimo incidente nella notte a Cagliari

Incidente stradale questa notte nel viale Monastir all'altezza della rotatoria di via del Fangario. Una moto Kymco guidata da un 38enne, cagliaritano, per cause in corso di accertamento, ha urtato il cordolo della rotatoria di viale del Monastir/del Fangario ribaltandosi. Il conducente Ŕ stato sbalzato a circa 35 metri rimanendo ferito in modo gravissimo. ╚ stato immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Brotzu dove Ŕ stato poi trasferito al reparto di rianimazione in gravissime condizioni.

Il conducente, dai primi accertamenti, Ŕ risultato sprovvisto di patente in quanto revocata. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.