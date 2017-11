Ittiri, muore travolto dall'autobus che doveva portarlo a scuola. La tragedia davanti ai compagni

Sassari, 24 nov. - (AdnKronos) - Tragedia stamani alle 7,30 ad Ittiri (Ss) dove un ragazzo di 14 anni è morto travolto dall'autobus che doveva portarlo a scuola, al Liceo Spano di Sassari. Il ragazzo stava salendo dalla portiera anteriore del mezzo dell'Arst, quando, nella ressa, è stato schiacciato dalla ruota del pullman senza che l'autista potesse far nulla. L'incidente è avvenuto davanti ai compagni di scuola. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del 14enne. L'autista del pullman è stato soccorso in stato di choc. Sul posto i carabinieri.